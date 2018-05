18 more beaches get Blue Flag designation, bringing total to 53

The number of Blue Flag-certified beaches in Mexico has surged from 35 to 53 following this year’s round of certifications.

The results of the Blue Flag International Jury 2018 were announced yesterday, certifying 18 new beach destinations in Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca and Quintana Roo.

Mexico already had two marinas with the certification, whose criteria include water quality, safety, environmental education and information, the services available and environmental management.

The Blue Flag certifications are issued on an annual basis by the non-profit Foundation for Environmental Education.

Below is an interactive map of all the world’s certified beaches, and below that a list of all those in Mexico.

Blue Flag beaches and marinas in Mexico

Baja California Sur

La Paz:

El Coromuel

Los Cabos:

Acapulquito El Chileno El Corsario Hacienda Las Viudas Palmilla Santa María La Ribera Médano Breathless Médano Casa Dorada Médano Club Cascadas de Baja Médano ME Cabo Médano Pueblo Bonito Cabos Médano Pueblo Bonito Rose Médano Riu Palace Los Cabos Médano Riu Santa Fe Médano Villa Del Palmar Médano Villa El Arco Médano Villa La Estancia

Guerrero

Acapulco de Juárez

Icacos I Icacos II Revolcadero I Revolcadero II Pie de la Cuesta

Zihuatanejo de Azueta

El Palmar I El Palmar II

Jalisco

Puerto Vallarta

Amapas Camarones Conchas Chinas I Conchas Chinas II Garza Blanca Palmares Playa de Oro Sheraton

Nayarit

Bahía de Banderas

Nuevo Vallarta Norte

Santa María del Oro

Laguna Santa María del Oro

Oaxaca

Santa María Huatulco

Chahué Tangolunda Barceló Tangolunda Dreams Tangolunda Park Royal

Quintana Roo

Bacalar

Balneario Municipal de Bacalar

Benito Juárez

Ballenas Chac Mool Coral Delfines El Niño Las Perlas Marlín

Isla Mujeres

Playa Centro

Solidaridad

Playa Bahía de Kantenah Punta Esmeralda Xcalacoco

Marinas

Baja California Sur

La Paz: Marina Cortez

Nayarit

La Cruz de Huanacaxtle: Marina Riviera Nayarit

Source: El Financiero (sp)