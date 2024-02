Take a visual tour of Mexico — from a mass wedding in Veracruz to a Wixárika ceremony in Zacatecas — with this selection of pictures from the week.

Mexico City

Zacatecas, Zacatecas

Puebla, Puebla

Nunkini, Campeche

San Martín Tilcajete, Oaxaca

San Juan del Río, Querétaro

